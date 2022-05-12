***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.05.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021, 18.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkındaki değerlendirmeleri içeren rapor hazırlaması ve söz konusu raporun KAP'ta yayınlanması zorunluluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz Ek'te sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030012
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0433
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
18:05909,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,00
|Açılış
|: 909,64
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3866
|15,3958
|% 0,61
|
|Euro
|16,0362
|16,0907
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7723
|18,8664
|% 0,45
|
|Frank
|15,3578
|15,4503
|% 0,15
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-15,44
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS