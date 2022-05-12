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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

12.05.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlend


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021, 18.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye  başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların  gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkındaki değerlendirmeleri içeren rapor hazırlaması ve söz konusu raporun KAP'ta yayınlanması zorunluluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz Ek'te sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030012


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Yarım 2.941 3.018 -25,49  
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Gümüş Gr. 10,39 10,41 -0,22  
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