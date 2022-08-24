***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından , UNICEF ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmekte olan Dijital Eğitim Platformu projesi kapsamında "Kitapların İnteraktif Etkinliklere Dönüştürülmesi" projesinden KDV dahil 1.648.080 TL bedelle sipariş alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058211BIST