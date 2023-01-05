***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022 , 09.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından elektrikli araçlara yönelik şarj ünitelerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla Şarj Ağı İşletmeci Lisans başvurusu 05.01.2023 tarihi itibariyle EPDK tarafından onaylanarak ŞH/11541-3/00080 lisans numarası ile 05.01.2072 tarihine kadar yürürlüğe girmiştir.Şarj Ağı İşletme Lisansı ile Sürdürülebilir, Akıllı ve Çevreci Şehir Modeli Sistemleri kapsamında Elektromobilite sektörüne entegre projelerin üretilmesi, diğer hizmet sağlayıcılar ile ortak hizmet imkanı sunulması, tüm sektörün kullanabileceği ortak bir rezervasyon platformu oluşturulmasına yönelik yatırımlar planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094360BIST