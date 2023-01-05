***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 18:37
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022 , 09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından elektrikli araçlara yönelik şarj ünitelerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla Şarj Ağı İşletmeci Lisans başvurusu 05.01.2023 tarihi itibariyle EPDK tarafından onaylanarak ŞH/11541-3/00080 lisans numarası ile 05.01.2072 tarihine kadar yürürlüğe girmiştir.
Şarj Ağı İşletme Lisansı ile Sürdürülebilir, Akıllı ve Çevreci Şehir Modeli Sistemleri kapsamında Elektromobilite sektörüne entegre projelerin üretilmesi, diğer hizmet sağlayıcılar ile ortak hizmet imkanı sunulması, tüm sektörün kullanabileceği ortak bir rezervasyon platformu oluşturulmasına yönelik yatırımlar planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094360
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1157
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7558
18:051.103,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.103,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7753
|% 0,18
|
|Euro
|19,7570
|19,7763
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,2552
|22,3668
|% -1,24
|
|Frank
|19,9397
|20,0598
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9792
|5,0041
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-28,26
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-13,62
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.498
|7.576
|-50,00
|
|Yarım
|3.631
|3.703
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.821
|1.852
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|78,18
|78,18
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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