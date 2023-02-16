***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin AR-GE birimi tarafından geliştirilen "Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi" projemiz Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylanmıştır.
Projenin içeriği, hasta ve yaşlı insanların bulunduğu yerlerdeki insan hareketlerini ve konumlarını ölçerek gerçek zamanlı hasta bakım takibi ve hasta durum analizine imkân sağlayan Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi'dir.
AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114494
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.116,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8384
|18,8534
|% 0,03
|
|Euro
|20,1497
|20,1584
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5891
|22,7024
|% -0,08
|
|Frank
|20,3014
|20,4237
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,23
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.583
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem