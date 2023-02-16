***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin AR-GE birimi tarafından geliştirilen "Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi" projemiz Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylanmıştır.Projenin içeriği, hasta ve yaşlı insanların bulunduğu yerlerdeki insan hareketlerini ve konumlarını ölçerek gerçek zamanlı hasta bakım takibi ve hasta durum analizine imkân sağlayan Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi'dir.AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114494BIST