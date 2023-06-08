***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 5+5 yıllık protokol imzalanmıştır.Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimiz ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.Akıllı şehir modeli kapsamında sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlamak amacıyla il ve ilçe Belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157378BIST