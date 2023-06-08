***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 5+5 yıllık protokol imzalanmıştır.
Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimiz ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Akıllı şehir modeli kapsamında sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlamak amacıyla il ve ilçe Belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157378
BIST
18:055.554
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
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|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,20
|11.839.489
|% -9,88
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
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|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
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|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
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|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
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|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,57
|520.634.735
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3617
|23,3713
|% 0,50
|
|Euro
|25,3825
|25,4431
|% 2,00
|
|Sterlin
|29,2281
|29,3747
|% 1,33
|
|Frank
|25,8548
|26,0105
|% 1,58
|
|Riyal
|6,2112
|6,2424
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.967
|1.968
|27,39
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.479
|27,63
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,83
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|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
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|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-2,59
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