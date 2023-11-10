***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen "Metaverse Evreninde Yapay Zeka Tabanlı Dil Edindirme Amaçlı E-Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi" projemiz 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde desteklenmeye değer bulunmuştur. İlgili proje karar yazısı 10.11.2023 tarihinde TÜBİTAK tarafından tarafımıza tebliğ edilmiştir.Projenin asgari destek tutarı 1.761.043,48 TL olup, proje kapsamında geliştirilecek olan Metaverse tabanlı e-öğrenme uygulaması ile yeni bir dil öğrenmek veya dil becerilerini geliştirmek isteyen bütün kullanıcılara yenilikçi ve etkileşimli bir dil öğrenme deneyimi sunulması amaçlanmaktadır.Ar-Ge projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216995BIST