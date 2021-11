***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYEİnternet Adresi www.miateknoloji.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@miateknoloji.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYE +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 +90 312 484 37 73Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 22.11.2021 +90 444 46 42/187- +90 850 440 46 42/187 murat.kedici@miateknoloji.com Düzey 3 909814Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 1. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,2. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,3. Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,4. nternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak,5. Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,6. Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,7. Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.8. Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanınım ve teknik desteğini sağlamak,9. Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.10. Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.11. Her türlü güvenlik sistemi tasarımını yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.Şirketin Süresi SınırsızPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 22,8157Mehmet Cengiz BAĞMANCI 8.415.000,00 TRY 22,1447İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 22,1447DİĞER 12.500.000,00 TRY 32,8949Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 5000000 TRY 13,1578 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 33000000 TRY 86,8421 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ GÖKHAN BELTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Hayır 22.8157 A - B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CENGİZ BAĞMANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Hayır 22.1447 A - B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİHSAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur Hayır 22.1447 A - B Bağımsız Üye Değil YokturÖZGÜR ÇİVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Astaldi-Türkerler J.V.-Genel Müdür 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Riski Erken Saptanması Komitesi-Başkan Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atılım Üniversitesi-Öğretim Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979584BIST