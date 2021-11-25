***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.11.2021 13:49
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYE
İnternet Adresi www.miateknoloji.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@miateknoloji.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Tekno Plaza Binası B Blok BZ/16 06830 Gölbaşı, Ankara ? TÜRKİYE +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 +90 312 484 37 73
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 22.11.2021 +90 444 46 42/187- +90 850 440 46 42/187 murat.kedici@miateknoloji.com Düzey 3 909814
Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 1. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,
2. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,
3. Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,
4. nternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak,
5. Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,
6. Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,
7. Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.
8. Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanınım ve teknik desteğini sağlamak,
9. Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.
10. Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
11. Her türlü güvenlik sistemi tasarımını yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.
Şirketin Süresi Sınırsız
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 22,8157
Mehmet Cengiz BAĞMANCI 8.415.000,00 TRY 22,1447
İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 22,1447
DİĞER 12.500.000,00 TRY 32,8949
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5000000 TRY 13,1578 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 33000000 TRY 86,8421 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ GÖKHAN BELTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Hayır 22.8157 A - B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET CENGİZ BAĞMANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Hayır 22.1447 A - B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İHSAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur Hayır 22.1447 A - B Bağımsız Üye Değil Yoktur
ÖZGÜR ÇİVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Astaldi-Türkerler J.V.-Genel Müdür 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Riski Erken Saptanması Komitesi-Başkan Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atılım Üniversitesi-Öğretim Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979584
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