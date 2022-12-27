***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2022 21:04
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 22,8157
İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 22,1447
Mehmet Cengiz BAĞMANCI 4.625.000,00 TRY 12,1711
DİĞER 16.290.000,00 TRY 42,8685
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090388
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.091,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.091,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6755
|18,7031
|% 0,22
|
|Euro
|19,8590
|19,9427
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4216
|22,5341
|% -0,05
|
|Frank
|20,0417
|20,1624
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9589
|4,9838
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|16,48
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.093
|13,69
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.343
|7.420
|48,00
|
|Yarım
|3.556
|3.633
|23,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.816
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,26
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM