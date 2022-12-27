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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2022 21:04
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 22,8157
İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 22,1447
Mehmet Cengiz BAĞMANCI 4.625.000,00 TRY 12,1711
DİĞER 16.290.000,00 TRY 42,8685

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090388


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 182,60 252.976.027 % 10,00  
ULUSE 231,00 33.988.551 % 10,00  
COSMO 105,10 2.718.412 % 9,99  
TERA 14,64 3.578.133 % 9,99  
QNBFL 132,10 2.454.946 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6755 18,7031 % 0,22  
Euro 19,8590 19,9427 % 0,37  
Sterlin 22,4216 22,5341 % -0,05  
Frank 20,0417 20,1624 % 0,50  
Riyal 4,9589 4,9838 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 16,48  
Altın Gr. 1.092 1.093 13,69  
Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.343 7.420 48,00  
Yarım 3.556 3.633 23,00  
Çeyrek 1.784 1.816 12,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,34  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 0,26  
B. Petrol 84,80 84,80 0,30  
Seans Raporu 18:05
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