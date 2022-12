***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 8.670.000,00 TRY 22,8157İhsan ÜNAL 8.415.000,00 TRY 22,1447Mehmet Cengiz BAĞMANCI 4.625.000,00 TRY 12,1711DİĞER 16.290.000,00 TRY 42,8685Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTripy Mobility Teknoloji A.Ş. Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090388BIST