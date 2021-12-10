***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.12.2021 18:27
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Finans Kuruluşu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
10.12.2021 tarihinde, firmamız ile Türkiye temelli bir finansal kuruluş arasında 276.397,00 USD (Amerikan Doları) bedelle ''Biyometrik Kişi Tanıma Sistemleri'' proje siparişi alınmıştır. İlgili proje ve ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982774
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0933
|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1401
|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,7569
En Düşük
15,4828
18:05795,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,14
|Açılış
|: 795,15
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
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