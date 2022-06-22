***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.06.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Yurt içerisinde güvenlik sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmadan
"Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünleri Alımı" kapsamında 129.229.039,00 TL (Türk Lirası) bedel ile sipariş onayı alınmıştır.
İlgili ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038778
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1010
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.025,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3350
|17,3368
|% -0,01
|
|Euro
|18,3264
|18,3680
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2391
|21,3456
|% 0,10
|
|Frank
|17,9719
|18,0802
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6130
|4,6362
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.803
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO