***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanıİnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırım A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/06/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırım A.Ş. ile firmamız arasında"Kangal GES Projesi Güvenlik Kamera ve Çevre Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması" projesi kapsamında550.000 USD (Amerikan Doları) bedel ile sözleşme imzalanmıştır.İlgili Proje ve ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038564BIST