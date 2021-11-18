***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
18.11.2021 12:13
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş. paylarının Halka Arzında satışa sunulan payların % 5' inden fazlasını satın alan Gerçek/Tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978450
BIST
14:091.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.722
En Düşük
1.703
14:0910,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1590
|Açılış
|: 10,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:0912,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2131
|Açılış
|: 12,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:09644,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 6,41
|Açılış
|: 642,66
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|163.315.338
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.476.257
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|UFUK
|20,00
|210.034
|% 7,41
|
|BASGZ
|15,87
|429.038.032
|% -7,89
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GMTAS
|2,43
|7.474.738
|% -6,90
|
|SEYKM
|17,55
|21.894.733
|% -6,50
|
|GARAN
|11,97
|1.165.149.070
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|1.145.617.032
|% 3,86
|
|PETKM
|7,72
|1.067.799.662
|% 0,13
|
|TSPOR
|8,03
|570.218.614
|% 4,15
|
|SISE
|10,49
|532.729.313
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,50
|1.145.617.032
|% 3,86
|
|ADESE
|1,07
|147.478.523
|% 0,00
|
|PETKM
|7,72
|1.067.799.662
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,17
|251.064.682
|% -0,46
|
|GARAN
|11,97
|1.165.149.070
|% 0,59
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7504
|10,7741
|% 1,33
|
|Euro
|12,2066
|12,2371
|% 1,61
|
|Sterlin
|14,1929
|14,2640
|% -0,70
|
|Frank
|11,3348
|11,4031
|% -0,61
|
|Riyal
|2,8040
|2,8180
|% -0,71
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,69
|
|Altın Gr.
|631
|632
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.165
|4.271
|-24,54
|
|Yarım
|2.013
|2.066
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.010
|1.033
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,31
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:20RALYH
Yüzde 6.54 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 807, 768 adet işlem
-
14:19MERCN
Yüzde 4.01 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 975 adet işlem
-
14:18ZRGYO
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 647, 399 adet işlem
-
14:17UFUK
Yüzde 7.41 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 1, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 314.00 milyon TL de