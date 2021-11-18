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***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 12:13
***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Mia Teknoloji A.Ş.  paylarının Halka Arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerden alım yapan yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978451


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DOBUR 164,50 26.058.774 % 9,96  
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Altın Gr. 635 635 -3,07  
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Tam 4.183 4.290 -6,07  
Yarım 2.022 2.075 -2,93  
Çeyrek 1.014 1.038 -1,47  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,06  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 -0,05  
B. Petrol 79,99 79,99 -0,29  
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