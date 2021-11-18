***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 12:13
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş. paylarının Halka Arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerden alım yapan yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978451
BIST
13:291.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:2910,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1263
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,4466
13:2911,9269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1167
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,8508
13:29629,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -7,73
|Açılış
|: 629,99
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
629,45
BIST En Aktif Hisseler13:29
|TETMT
|190,50
|7.439.981
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.354.781
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|26.058.774
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,66
|156.204.301
|% 9,73
|
|PAGYO
|7,60
|13.357.102
|% 7,04
|
|GMTAS
|2,35
|7.087.344
|% -9,96
|
|ISBIR
|45,30
|672.700
|% -8,45
|
|BASGZ
|16,00
|402.138.963
|% -7,14
|
|SEYKM
|17,46
|20.319.615
|% -6,98
|
|ELITE
|17,29
|41.661.790
|% -6,44
|
|YKBNK
|3,49
|1.077.454.117
|% 3,56
|
|PETKM
|7,74
|969.696.959
|% 0,39
|
|GARAN
|11,94
|894.680.830
|% 0,34
|
|TSPOR
|7,93
|527.731.807
|% 2,85
|
|SISE
|10,45
|481.321.542
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,49
|1.077.454.117
|% 3,56
|
|PETKM
|7,74
|969.696.959
|% 0,39
|
|ADESE
|1,07
|127.780.506
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|216.960.895
|% -0,46
|
|GARAN
|11,94
|894.680.830
|% 0,34
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4917
|10,5064
|% -1,19
|
|Euro
|11,9050
|11,9269
|% -0,97
|
|Sterlin
|14,1604
|14,2314
|% -0,92
|
|Frank
|11,3033
|11,3714
|% -0,89
|
|Riyal
|2,7981
|2,8121
|% -0,92
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-5,53
|
|Altın Gr.
|635
|635
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|4.229
|4.293
|20,00
|
|Tam
|4.183
|4.290
|-6,07
|
|Yarım
|2.022
|2.075
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.014
|1.038
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,51
|8,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|-0,29
|