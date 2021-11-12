***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
12.11.2021 14:56
Teknoloji A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977369
BIST
15:081.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:089,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:0811,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0355
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:08590,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,32
|Açılış
|: 590,93
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|33.143.421
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.777.351
|% 9,91
|
|DOAS
|44,92
|234.773.543
|% 8,19
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.380.849
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|258.730.938
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.267.353
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|77.406.282
|% -6,98
|
|PETKM
|7,54
|2.404.103.433
|% -1,44
|
|GARAN
|10,65
|966.048.157
|% 0,47
|
|THYAO
|17,64
|910.067.262
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,44
|596.236.869
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,50
|520.140.933
|% -0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.267.353
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.404.103.433
|% -1,44
|
|ODAS
|1,56
|427.270.417
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|351.746.567
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|966.048.157
|% 0,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9306
|9,9320
|% 0,29
|
|Euro
|11,3801
|11,3859
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2649
|13,3314
|% 0,51
|
|Frank
|10,7169
|10,7815
|% 0,13
|
|Riyal
|2,6403
|2,6536
|% 0,28
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-11,34
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.889
|3.986
|-24,96
|
|Yarım
|1.880
|1.928
|-12,07
|
|Çeyrek
|943
|964
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,96
|7,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:08
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, ARCLK, EKGYO
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 36 artarak (% 0.65 ) 1, 445
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, DOBUR, HEDEF
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