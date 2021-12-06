***MIATK* *NUGYO* *EGEPO* *IHAAS* *BURVA* *KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.12.2021 18:27
***MIATK******NUGYO******EGEPO******IHAAS******BURVA******KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURVA, EGEPO, IHAAS, KTSKR, MIATK, NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E, EGEPO.E, IHAAS.E, KTSKR.E, MIATK.E ve NUGYO.E payları 07/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981288
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0317
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0187
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05787,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,00
|Açılış
|: 787,53
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7521
|13,7686
|% 0,36
|
|Euro
|15,5177
|15,5503
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,1738
|18,2649
|% 0,36
|
|Frank
|14,8045
|14,8936
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6545
|3,6728
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|1,36
|
|Altın Gr.
|787
|788
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,83
|71,83
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem