***MIPAZ* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***MIPAZ******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MIPAZİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Enver ÇEVİKPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 10000Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 19.01.2024Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 19.03.2024Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 01.04.2024Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 Hamiline Değil - 41,02Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 19.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 20.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 21.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 22.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 25.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 26.03.2024 0 0 0 0 0MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 27.03.2024 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarMilpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu, Şirket sermayesinin %63,32'sine tekabül eden 131.700.776,37 TL nominal değerli paylar, 19.01.2024 tarihinde Enver ÇEVİK tarafından satın alınmıştır.Bu kapsamda, 19.01.2024 tarihi itibarıyla Enver ÇEVİK Şirket sermayesinde %63,32 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü Enver ÇEVİK tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, Enver ÇEVİK tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 19.01.2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14.03.2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Pay alım teklifi fiyatı Şirketin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 41,02 TL olarak belirlenmiştir.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 – 01 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.milpa.com.tr ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu-Onaylı.pdfEK: 2 Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdfEK: 3 Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263367BIST