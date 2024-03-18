***MIPAZ* *BLS* *TETMT*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***MIPAZ******BLS******TETMT*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [MIPAZ, TETMT]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2024,31.01.2024,07.02.2027Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTetamat Gıda Yatırımları A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiMilpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)2.514,8227Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih31/01/2024Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuBulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi19/03/2024Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi01/04/2024Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarMilpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("MİLPA") ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında imzalanan 29 Ocak 2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. ("TETMT" ve/veya "Şirket") sermayesinin %5,32'sine ve oy haklarının %45,73'üne tekabül eden ve yönetim kurulu üye seçiminde oy hakkında imtiyaz içeren 59.488,99 TL nominal değerli A grubu payların tamamı ile Şirket sermayesinin %35,30'una tekabül eden 394.721,97 TL nominal değerli B grubu imtiyazsız payların MİLPA tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların MİLPA'ya devir işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır.Bu kapsamda 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla MİLPA, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'de yönetim kontrolüne sahip olmuştur. Bu çerçevede, MİLPA tarafından söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ocak 2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için 2.514,8227 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarih ve 15/396 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Pay Alım Teklifi Fiyatı 1 TL nominal değerli TETMT payı için 2.514,8227 TL olarak belirlenmiştir.Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi 19.03.2024 – 01.04.2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259683BIST