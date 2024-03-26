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***MIPAZ* *BLS* *TETMT*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

26.03.2024 17:45
***MIPAZ* *BLS* *TETMT*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişki


***MIPAZ******BLS******TETMT*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tetemat Gıda Yatırımları A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TETMT, MIPAZ

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 47135
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 31.01.2024
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 19.03.2024
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 01.04.2024
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 Hamiline Değil - 2.514,8227

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 19.03.2024 0 0 0 0 0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 20.03.2024 0 0 0 0 0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 21.03.2024 0 0 0 0 0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 22.03.2024 0 0 0 0 0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 25.03.2024 0 0 0 0 0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 26.03.2024 0 0 0 0 0

Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("MİLPA") ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında imzalanan 29 Ocak 2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. ("TETMT" ve/veya "Şirket") sermayesinin %5,32'sine ve oy haklarının %45,73'üne tekabül eden ve yönetim kurulu üye seçiminde oy hakkında imtiyaz içeren 59.488,99 TL nominal değerli A grubu payların tamamı ile Şirket sermayesinin %35,30'una tekabül eden 394.721,97 TL nominal değerli B grubu imtiyazsız payların MİLPA tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların MİLPA'ya devir işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu kapsamda 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla MİLPA, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'de yönetim kontrolüne sahip olmuştur. Bu çerçevede, MİLPA tarafından söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ocak 2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için 2.514,8227 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarih ve 15/396 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Pay Alım Teklifi Fiyatı 1 TL nominal değerli TETMT payı için 2.514,8227 TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi 19.03.2024 – 01.04.2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TETMT - Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2 TETMT - Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 3 TETMT - Talep Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262757


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