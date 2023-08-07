***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.08.2023 18:32
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MIPAZ.E payında 08/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181661
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0980
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.679,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9987
|27,0058
|% 0,34
|
|Euro
|29,7254
|29,7328
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3884
|34,5609
|% 0,51
|
|Frank
|30,7761
|30,9615
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,90
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.040
|11.137
|33,00
|
|Yarım
|5.524
|5.594
|16,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 123.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 376 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ASGYO, BVSAN, IMASM, VAKKO, BRKVY, VKFYO, ALCTL, SAMAT, KLSER
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
-
17:58
RUBNS, KENT, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında