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***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

28.03.2024 18:27
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MIPAZ.E payları 29/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263896


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AKENR 11,55 466.201.481 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.630.468 % 10,00  
MACKO 71,55 28.491.008 % 9,99  
PEGYO 22,02 281.325.351 % 9,99  
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Dolar 32,3388 32,3445 % 0,29  
Euro 35,0959 35,1379 % 0,05  
Sterlin 40,8460 41,0508 % -0,57  
Frank 35,8912 36,0711 % -0,18  
Riyal 8,6201 8,6633 % -0,57  
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Gümüş ONS 24,83 24,86 % 0,66  
Platin 907,94 909,99 % 0,66  
Paladyum 1.014,42 1.016,58 % 0,66  
Brent Pet. 86,63 86,63 % 0,66  
Altın Ons 2.220,68 2.221,05 % 0,66  
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