***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MIPAZ07.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMILPA MIPAZ 0,5347186 0,4812467Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132604BIST