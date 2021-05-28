***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 10:25
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938607
BIST
11:151.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:158,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0635
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1510,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0602
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:15520,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,20
|Açılış
|: 520,45
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:15
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|28.499.165
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,22
|11.749.879
|% 8,81
|
|SRVGY
|87,75
|13.130.501
|% 6,23
|
|TUCLK
|11,36
|45.083.420
|% 5,97
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.071.636
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.882.280
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,90
|456.434.209
|% -1,15
|
|GARAN
|7,99
|449.617.281
|% 0,38
|
|EREGL
|19,09
|331.849.616
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,15
|276.310.416
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,00
|227.327.568
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,15
|276.310.416
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.578.342
|% -1,06
|
|GARAN
|7,99
|449.617.281
|% 0,38
|
|THYAO
|12,90
|456.434.209
|% -1,15
|
|VAKBN
|3,53
|116.145.827
|% -0,84
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5568
|8,5617
|% 0,75
|
|Euro
|10,4340
|10,4488
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,1231
|12,1839
|% 0,75
|
|Frank
|9,4989
|9,5561
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2764
|2,2879
|% 0,76
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,48
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|