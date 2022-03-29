***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 13:29
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013650
BIST
13:522.195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 22,37
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
13:5214,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0148
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
13:5216,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1050
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3700
En Düşük
16,2600
13:52913,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,76
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ULUSE
|93,65
|1.284.972
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|4.930.848
|% 9,86
|
|GZNMI
|40,68
|95.836.786
|% 9,83
|
|GEREL
|4,59
|17.884.259
|% 9,81
|
|AKFGY
|3,18
|77.725.964
|% 9,28
|
|PSGYO
|15,53
|93.442.898
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|54.576.812
|% -9,95
|
|KAPLM
|66,20
|22.939.824
|% -6,76
|
|PKENT
|229,90
|32.002.018
|% -6,73
|
|MIPAZ
|5,69
|8.487.862
|% -5,17
|
|THYAO
|29,42
|1.269.173.797
|% 1,24
|
|KARSN
|5,62
|1.214.755.811
|% 8,91
|
|SISE
|14,67
|1.080.690.207
|% 3,31
|
|KRDMD
|15,27
|828.012.476
|% 0,79
|
|TUPRS
|209,90
|671.449.137
|% 2,24
|
|ODAS
|1,88
|598.355.646
|% 4,44
|
|KARSN
|5,62
|1.214.755.811
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,40
|385.448.203
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|243.356.300
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,32
|321.717.535
|% 2,47
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8247
|14,8302
|% 0,10
|
|Euro
|16,3550
|16,3650
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,3645
|19,4616
|% 0,14
|
|Frank
|15,7780
|15,8731
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9404
|3,9601
|% 0,11
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-9,76
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.140
|-66,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-68,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,19
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,46
|