***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 10:06
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024155
BIST
10:042.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,01
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:0414,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0098
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
10:0415,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7218
10:04903,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,43
|Açılış
|: 903,93
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:02
|UFUK
|25,96
|1.307.294
|% 10,00
|
|PKART
|16,61
|765.739
|% 6,75
|
|ACSEL
|45,16
|5.528.520
|% 4,73
|
|KAPLM
|67,50
|2.489.525
|% 4,01
|
|DAGI
|3,83
|8.411.462
|% 3,51
|
|EUHOL
|2,55
|360.264
|% -9,89
|
|LIDFA
|5,44
|441.676
|% -4,90
|
|SANEL
|4,92
|21.984
|% -4,28
|
|FORMT
|1,58
|435.812
|% -3,07
|
|ATLAS
|1,36
|5.763.253
|% -2,86
|
|THYAO
|39,38
|130.684.931
|% 0,72
|
|ASELS
|25,34
|80.467.323
|% -1,02
|
|GARAN
|14,99
|56.980.783
|% 0,07
|
|SISE
|17,65
|51.446.423
|% 0,23
|
|KRDMD
|14,64
|48.546.208
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,62
|27.819.681
|% 0,77
|
|HURGZ
|1,88
|15.822.030
|% 0,00
|
|YESIL
|1,57
|12.765.627
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,96
|33.704.351
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,42
|22.909.359
|% 0,29
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8070
|14,8107
|% 0,08
|
|Euro
|15,7248
|15,7348
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,5708
|18,6639
|% 0,12
|
|Frank
|15,2858
|15,3779
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9356
|3,9553
|% 0,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-7,35
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,87
|