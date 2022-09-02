***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 10:09
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059538
BIST
13:133.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,28
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1318,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1318,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:13999,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.000,02
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.448.881
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.753.187
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.292.710
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.274.165
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,59
|68.816.251
|% -5,29
|
|CANTE
|77,90
|13.058.200
|% -5,00
|
|PENTA
|393,30
|51.567.408
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,69
|3.409.765.387
|% 7,09
|
|THYAO
|71,60
|2.542.900.521
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,42
|1.907.614.851
|% -1,98
|
|HALKB
|8,41
|1.731.318.990
|% -1,29
|
|GARAN
|23,06
|1.600.986.864
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,69
|3.409.765.387
|% 7,09
|
|YKBNK
|7,42
|1.907.614.851
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|873.797.201
|% 1,25
|
|HALKB
|8,41
|1.731.318.990
|% -1,29
|
|ISCTR
|8,22
|1.375.440.611
|% 2,24
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2131
|18,2273
|% 0,17
|
|Euro
|18,2261
|18,2361
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,39
|
|Frank
|18,5173
|18,6288
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,38
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.737
|6.789
|24,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|1,87
|