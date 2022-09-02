***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 10:53
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059561
BIST
11:583.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,89
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:5818,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:5818,1729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:58998,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 998,44
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KNFRT
|10,57
|24.154.660
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.926.104
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|DYOBY
|21,00
|37.008.026
|% 9,66
|
|ULUSE
|141,30
|11.948.912
|% 9,11
|
|MTRKS
|47,52
|1.963.194
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|OSMEN
|31,98
|3.894.189
|% -4,82
|
|MIPAZ
|8,65
|61.637.613
|% -4,63
|
|THYAO
|71,70
|2.305.513.775
|% 0,84
|
|AKBNK
|12,56
|2.211.532.113
|% 5,99
|
|HALKB
|8,36
|1.550.722.351
|% -1,88
|
|YKBNK
|7,46
|1.483.979.313
|% -1,45
|
|VAKBN
|7,52
|1.074.394.215
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,46
|1.483.979.313
|% -1,45
|
|EKGYO
|4,05
|765.643.357
|% 1,25
|
|HALKB
|8,36
|1.550.722.351
|% -1,88
|
|AKBNK
|12,56
|2.211.532.113
|% 5,99
|
|VAKBN
|7,52
|1.074.394.215
|% -1,83
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2160
|18,2237
|% 0,15
|
|Euro
|18,1625
|18,1729
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9850
|21,0902
|% 0,23
|
|Frank
|18,5217
|18,6333
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8334
|4,8576
|% 0,16
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,83
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.728
|6.781
|16,00
|
|Yarım
|3.278
|3.315
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|2,65
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 31 artarak (% 1.45 ) 3, 450
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12:13EDIP
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 853 adet işlem
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12:11VESTL
Yüzde 6.35 oranında artışla 31.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 519, 898 adet işlem
-
12:09FLAP
Yüzde 5.53 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 266, 319 adet işlem
-
12:08XU100
Endeks 3, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 23, 848.00 milyon TL de