***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:42
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060378
BIST
10:573.439
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 80,46
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
10:5718,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2373
En Düşük
18,1962
10:5718,1848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0915
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2140
En Düşük
18,0825
10:571.005,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.005,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:57
|INVEO
|18,59
|76.628.294
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.674.680
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|5.095.335
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|42.389.691
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.076.527
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.077.292
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,65
|33.261.496
|% -6,38
|
|BJKAS
|7,63
|64.826.127
|% -5,33
|
|YKBNK
|8,24
|2.711.661.934
|% 1,60
|
|EREGL
|33,22
|2.609.141.622
|% 7,23
|
|KRDMD
|14,05
|1.920.013.789
|% 9,08
|
|SISE
|26,60
|1.487.261.836
|% 3,34
|
|AKBNK
|14,94
|1.480.520.204
|% 5,29
|
|YKBNK
|8,24
|2.711.661.934
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,47
|1.355.905.105
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,05
|1.920.013.789
|% 9,08
|
|AKBNK
|14,94
|1.480.520.204
|% 5,29
|
|ISCTR
|10,10
|888.150.688
|% 4,77
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2373
|% 0,12
|
|Euro
|18,1762
|18,1848
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0740
|21,1797
|% 0,70
|
|Frank
|18,5370
|18,6487
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8357
|4,8599
|% 0,07
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,67
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|20,00
|
|Yarım
|3.300
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,04
|
Seans Raporu
10:57
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11:12KRDMD
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11:10ISDMR
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Yüzde 8.11 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 993, 989 adet işlem