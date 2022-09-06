***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 14:12
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060498
BIST
15:263.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 32,34
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:2618,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:2618,1048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:261.004,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:24
|INVEO
|18,59
|247.320.333
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.751.768
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.372.165
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.911.955.798
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.710.699
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.890.328
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|48.586.059
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,38
|10.271.038.288
|% 3,33
|
|EREGL
|32,24
|7.095.050.357
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,17
|5.777.990.472
|% 6,91
|
|EKGYO
|4,55
|5.517.753.401
|% 3,88
|
|THYAO
|75,25
|4.502.120.779
|% 0,13
|
|YKBNK
|8,38
|10.271.038.288
|% 3,33
|
|EKGYO
|4,55
|5.517.753.401
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,29
|4.012.450.023
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,17
|5.777.990.472
|% 6,91
|
|KRDMD
|13,77
|3.921.272.175
|% 6,91
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2124
|18,2394
|% 0,13
|
|Euro
|18,0946
|18,1041
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0337
|21,1391
|% 0,51
|
|Frank
|18,4885
|18,5998
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8345
|4,8588
|% 0,05
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.775
|6.842
|30,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-2,42
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39AVTUR
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 220 adet işlem
-
15:38KLKIM
Yüzde 8.16 oranında artışla 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 215, 001 adet işlem
-
15:37ICBCT
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 744, 518 adet işlem
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 56 artarak (% 1.59 ) 3, 043
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, FADE, INVEO, ZRGYO, ICBCT, VAKBN, VKING, HALKB