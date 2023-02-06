***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 10:48
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109778
BIST
14:324.787
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -210,76
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
14:3218,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
14:3220,2712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0403
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
14:321.133,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.133,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler14:32
|OYAKC
|22,66
|250.150.928
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|572.948
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|39.518.694
|% 9,91
|
|NIBAS
|14,29
|26.005.476
|% 9,84
|
|SDTTR
|90,90
|74.793.170
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.703.223
|% -9,97
|
|CANTE
|64,65
|71.863.232
|% -9,64
|
|RAYSG
|16,81
|1.262.878
|% -9,33
|
|SEKFK
|9,19
|3.494.979
|% -9,28
|
|THYAO
|135,10
|1.628.743.840
|% -5,33
|
|EREGL
|38,84
|1.090.227.450
|% -1,07
|
|SISE
|41,10
|1.014.611.703
|% -4,51
|
|TUPRS
|571,90
|940.782.943
|% -4,52
|
|KOZAL
|510,00
|702.149.507
|% -5,12
|
|EKGYO
|6,93
|374.088.264
|% -4,68
|
|AKBNK
|15,81
|689.120.311
|% -4,24
|
|YKBNK
|8,72
|375.761.553
|% -3,33
|
|ALBRK
|3,07
|111.465.397
|% -6,12
|
|KRDMD
|16,65
|494.074.407
|% 1,83
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8227
|18,8288
|% 0,05
|
|Euro
|20,2636
|20,2712
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5882
|22,7015
|% -0,10
|
|Frank
|20,2339
|20,3558
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,47
|
|Cumhuriyet
|7.735
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.738
|7.790
|-71,00
|
|Yarım
|3.780
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,04
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,59
|
Seans Raporu
14:32
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14:47DITAS
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