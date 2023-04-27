***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2023 10:43
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141539
BIST
11:394.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -7,71
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3919,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3921,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0724
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:391.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|73.941.410
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|430.090
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|189,40
|33.168.674
|% 9,29
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,08
|29.759.611
|% -5,58
|
|CANTE
|47,52
|24.947.540
|% -4,96
|
|PAGYO
|24,38
|2.892.299
|% -4,91
|
|MIPAZ
|7,74
|18.911.768
|% -4,56
|
|KOPOL
|50,70
|1.653.544.969
|% 3,98
|
|THYAO
|130,70
|1.405.293.740
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,72
|603.488.199
|% -0,83
|
|EREGL
|32,80
|591.840.720
|% -0,30
|
|GARAN
|27,38
|543.607.971
|% 1,03
|
|EKGYO
|6,20
|418.063.968
|% -0,48
|
|AKBNK
|16,72
|603.488.199
|% -0,83
|
|ISCTR
|11,17
|380.985.535
|% -0,36
|
|KOPOL
|50,70
|1.653.544.969
|% 3,98
|
|YKBNK
|9,85
|265.400.875
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1396
|24,2606
|% -0,03
|
|Frank
|21,6774
|21,8080
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|10,10
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,85
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.262
|-40,00
|
|Yarım
|4.445
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.278
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,11
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,30
|