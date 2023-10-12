***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 10:35
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204780
BIST
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12:148.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 128,71
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1427,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1429,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1290
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:141.677,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.677,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:14
|GESAN
|112,20
|937.551.054
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.931.306
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,38
|255.225.028
|% -8,56
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,90
|338.839.333
|% -6,96
|
|THYAO
|232,40
|2.504.661.497
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,00
|2.168.901.467
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EREGL
|44,76
|1.851.850.434
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|929.517.661
|% 4,55
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.086.885.394
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,60
|1.581.577.338
|% 1,92
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7444
|27,7502
|% 0,32
|
|Euro
|29,5332
|29,5491
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,0246
|34,1952
|% 0,12
|
|Frank
|30,6968
|30,8818
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3757
|7,4127
|% 0,24
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,21
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.382
|11.462
|11,00
|
|Yarım
|5.708
|5.753
|6,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,74
|86,74
|0,92
|