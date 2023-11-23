***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2023 11:53
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219535
BIST
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12:458.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 48,50
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.040
12:4528,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0135
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7472
12:4531,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,3413
12:451.848,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.848,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SAMAT
|29,48
|126.397.575
|% 10,00
|
|SNPAM
|190,60
|8.314.734
|% 9,98
|
|NATEN
|413,50
|248.280.757
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|13.363.359
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|METUR
|12,84
|8.795.169
|% -6,69
|
|MIPAZ
|45,88
|91.728.805
|% -5,67
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|THYAO
|265,75
|6.829.379.294
|% 1,43
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.485.488.160
|% 0,06
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|ASTOR
|116,60
|1.388.600.801
|% 1,30
|
|YKBNK
|17,43
|1.379.771.201
|% 1,51
|
|ZOREN
|5,06
|398.490.588
|% 0,20
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|EKGYO
|7,55
|449.581.226
|% -0,13
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8222
|28,8377
|% -0,05
|
|Euro
|31,5529
|31,5717
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,0622
|36,2430
|% 0,33
|
|Frank
|32,5181
|32,7140
|% 0,01
|
|Riyal
|7,6633
|7,7018
|% -0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|922,52
|928,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,80
|1.059,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,73
|80,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,48
|1.994,75
|% 0,66
|