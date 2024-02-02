***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 10:45
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246353
BIST
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11:508.677
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 31,06
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:5030,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1225
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:5033,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1171
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:502.011,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.012,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:44
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|932.046.321
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.866.512
|% 9,91
|
|EKOS
|62,25
|1.139.209.509
|% 8,73
|
|BASCM
|11,69
|666.751
|% 7,05
|
|KBORU
|122,40
|52.206.660
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|7.847.929.173
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,25
|3.285.656.092
|% 6,61
|
|EREGL
|43,88
|2.054.722.321
|% 0,37
|
|CATES
|82,70
|1.981.037.383
|% -5,05
|
|AKBNK
|40,14
|1.942.269.182
|% 0,15
|
|ZOREN
|4,78
|583.815.863
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,11
|938.053.082
|% -1,27
|
|AKFGY
|2,11
|169.117.453
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,48
|1.773.721.835
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,96
|1.577.521.417
|% 0,39
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4499
|30,4567
|% 0,41
|
|Euro
|33,1682
|33,1780
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7256
|38,9199
|% 0,45
|
|Frank
|35,4096
|35,6229
|% 0,53
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,30
|915,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,73
|967,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,87
|78,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,93
|2.054,23
|% 0,66
|