***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2024 10:04
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247909
BIST
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11:168.925
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 81,90
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1630,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1633,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0831
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:161.999,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.999,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ICBCT
|19,49
|69.247.695
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|423.591.917
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|52.682.730
|% -6,67
|
|KBORU
|143,30
|168.739.190
|% -6,03
|
|CVKMD
|447,25
|271.528.829
|% -5,64
|
|THYAO
|289,00
|5.124.352.453
|% 1,05
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|TUPRS
|156,90
|1.786.365.008
|% 1,69
|
|EREGL
|45,06
|1.406.219.628
|% 0,09
|
|BINHO
|690,50
|1.167.657.963
|% 6,89
|
|ADESE
|2,76
|201.054.806
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|669.297.001
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|99.056.691
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,97
|251.211.955
|% -0,20
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5987
|30,6037
|% 0,07
|
|Euro
|33,0491
|33,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5416
|38,7349
|% 0,09
|
|Frank
|34,9007
|35,1109
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1360
|8,1768
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|882,12
|883,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|889,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,22
|2.032,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
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