***MIPAZ* *CMBTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.10.2023 18:31
***MIPAZ******CMBTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CMBTN, MIPAZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN.E ve MIPAZ.E payları 10/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203059
BIST
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18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1261
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0797
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.653,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 27,78
|Açılış
|: 1.652,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6932
|27,7217
|% 0,52
|
|Euro
|29,2799
|29,3199
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7670
|33,9363
|% 0,35
|
|Frank
|30,4518
|30,6352
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3647
|7,4016
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|21,23
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|26,51
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.175
|11.288
|281,00
|
|Yarım
|5.604
|5.661
|141,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.831
|71,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,48
|0,31
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|3,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59GESAN
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 635, 614 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, TARKM, DMRGD, FORTE, MRSHL, FMIZP, PAPIL, BFREN, SDTTR, HATSN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
-
17:58
QNBFL, FMIZP, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında