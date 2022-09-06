***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık SatışıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OlumluÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.10.2022Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 5,8988Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 01.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında, özetleTapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 01.09.2022 tarihinde akdedilen sözleşmeye istinaden üzerinde mutabık kalınan şartlarla satış, devir ve temlikine (İşlem) karar verildiği belirtilmiştir.Söz konusu İşlem'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin düzenlemeleri kapsamında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde olması nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasının tarihi olan 10.08.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı 03.10.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilk defa 10.08.2022 tarihinde özel durum açıklaması yapıldığı dikkate alınarak mezkûr özel durum açıklaması tarihi olan 10.08.2022 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,8988 Türk Lirası "ayrılma hakkı kullanım fiyatı" olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060729BIST