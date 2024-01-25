***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle Ayrılma hakkıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme DeğişikliğiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 43,03Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulunun 25.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1994 yılında halka açılan şirketimizin esas sözleşmesinin Holding Şirketi olacak şekilde tamamen değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına,2. Şirketimiz esas sözleşmesinin öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 4. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,3. Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,4. İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,5. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 43,03 TL olarak kullanılmasına,6. Ayrıca, Şirket' in 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 75.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına,toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Mipaz Esas Sözleşme Tadili 25012024-taslak.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242857BIST