Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

25.01.2024 21:01
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle Ayrılma hakkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme Değişikliği
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 43,03

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Esas sözleşme tadili sonrası şirketimizin yeni alacağı ünvan sehven yanlış yazılmıştır. Esas sözleşme tadil metni düzeltilerek açıklama tekrar gönderilmiştir.
Şirketimizin yönetim kurulunun 25.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1994 yılında halka açılan şirketimizin esas sözleşmesinin Holding Şirketi olacak şekilde tamamen değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına,
2. Şirketimiz esas sözleşmesinin öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 4. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
3. Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
4. İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
5. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 43,03 TL olarak kullanılmasına,
6. Ayrıca, Şirket' in 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 75.000.000 TL olacağı ve ayrılma ha
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.170
Değişim :  0,98% |  78,99
Açılış :  8.142  
Önceki Kapanış :  8.091  
En Düşük
8.096 En Yüksek
8.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 470,25 827.435.697 % 10,00  
KFEIN 96,80 522.754.242 % 10,00  
ERSU 21,56 13.729.954 % 10,00  
TATEN 40,48 644.486.683 % 10,00  
YBTAS 182.162,50 7.866.043 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2262 30,2458 % 0,04  
Euro 32,8138 32,9028 % 0,08  
Sterlin 38,3116 38,5038 % -0,05  
Frank 34,7569 34,9663 % -0,34  
Riyal 8,0463 8,0867 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 890,61 893,58 % 0,66  
Paladyum 940,12 944,40 % 0,66  
Brent Pet. 81,96 81,96 % 0,66  
Altın Ons 2.015,22 2.015,51 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru