***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 611.551 0 461.144 0Satışların Maliyeti17 -571.742 0 -429.500 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.809 0 31.644 0BRÜT KAR (ZARAR)39.809 0 31.644 0Genel Yönetim Giderleri18 -1.435.739 -945.511 -470.688 -380.946Pazarlama Giderleri18 -14.200 0 -14.200 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 54.844 717.383 7.960 365.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -320.091 -412.201 -154.144 -201.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.675.377 -640.329 -599.428 -217.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.675.377 -640.329 -599.428 -217.173Finansman Giderleri20 -26.335 -5.450 -25.178 -3.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.701.712 -645.779 -624.606 -220.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri155.986 45.893 35.767 -6.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 155.986 45.893 35.767 -6.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448DÖNEM KARI (ZARARI)-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00740000 -0,00290000 -0,00280000 -0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.329.131 -1.051.365Dönem Karı (Zararı)-1.545.726 -599.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-113.798 -191.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.076 14.664Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.223 -153.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 13.833 -149.416Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -23.056 -4.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.335 -9.657Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.688 -10.352Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.023 695Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 3.255Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -155.986 -45.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-677.226 -272.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.200 -1.194İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.200 -1.194Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-103.251 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-155.268 104.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-193.789 -31.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.521 135.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-170.973 -180.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.934 -194.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-236.253 -207.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-23.681 12.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.336.750 -1.063.650Alınan Faiz7.688 15.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69 -3.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.647.517 -18.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 1.700.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -20.401 -18.500Ödenen Faiz-32.082 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-681.614 -1.069.865NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-681.614 -1.069.865DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 838.168 3.149.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 156.554 2.080.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 156.554 838.168Diğer Alacaklar45.816 58.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 45.816 58.016Stoklar7 2.519.891 2.416.642Peşin Ödenmiş Giderler14 96.721 45.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 13.043 12.974Diğer Dönen Varlıklar13 476.189 390.485ARA TOPLAM3.308.214 3.762.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.308.214 3.762.013DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 335.501.658 335.501.658Maddi Duran Varlıklar9 1.055 1.146Kullanım Hakkı Varlıkları6.401 25.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 64.964 70.752Diğer Duran Varlıklar13 3.157.070 3.057.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.731.148 338.656.666TOPLAM VARLIKLAR342.039.362 342.418.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.707.707 26.167İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.763 26.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 6.763 26.167Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.700.944 0Banka Kredileri4 1.700.944 0Ticari Borçlar243.269 398.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 46.880 240.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 196.389 157.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 28.334 199.307Diğer Borçlar490.194 488.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 490.194 488.917Kısa Vadeli Karşılıklar352.777 371.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 109.030 104.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 243.747 266.803Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 12.593 37.551ARA TOPLAM2.834.874 1.521.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.834.874 1.521.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar64.159 55.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 64.159 55.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 46.262.375 46.418.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.326.534 46.473.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.161.408 47.994.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar292.877.954 294.423.680Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.070 -30.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.070 -30.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30.070 -30.070Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.075.632 52.673.201Net Dönem Karı veya Zararı-1.545.726 32.402.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR292.877.954 294.423.680TOPLAM KAYNAKLAR342.039.362 342.418.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-599.886 -599.886 -599.886Dönem Karı (Zararı)-599.886 -599.886 -599.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -599.886 261.414.769 261.414.769Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726Dönem Karı (Zararı)-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -1.545.726 292.877.954 292.877.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955165BIST