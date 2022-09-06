***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2022 18:21
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.09.2022
Genel Kurul Tarihi 03.10.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.
3 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.
Gündem Maddeleri KAP karakter sınırlaması nedeniyle sisteme tam metin olarak girilemediğinden, pay sahiplerimizin ekte tam metni yer alan Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni dikkate almaları önem arz etmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060690
BIST