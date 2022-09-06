***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.09.2022Genel Kurul Tarihi 03.10.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.3 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.Gündem Maddeleri KAP karakter sınırlaması nedeniyle sisteme tam metin olarak girilemediğinden, pay sahiplerimizin ekte tam metni yer alan Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni dikkate almaları önem arz etmektedir.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060690BIST