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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2022 17:57
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bi


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.09.2022
Genel Kurul Tarihi 03.10.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.
3 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072940


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GESAN 149,60 550.625.621 % 10,00  
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Altın Gr. 977 977 -10,46  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.646 6.737 -27,00  
Yarım 3.239 3.294 -15,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,46 18,49 -0,26  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,17  
B. Petrol 90,50 90,50 0,47  
Seans Raporu 18:05
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