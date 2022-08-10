***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
10.08.2022 12:56
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.07.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı toplantısında, özetle
Şirketimizin aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki "Ömerli Arazisi"nin satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") 6 ncı maddesi ile ‘Özel Durumlar Rehberi'nin ("Rehber") konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.
Konuyla ilgili olarak bazı basın-yayın organlarında mezkûr arazinin satış ve devrine ilişkin haberlere yer verildiği görülmüş olup söz konusu haber veya söylentilerin, yukarıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararıyla ertelenen bilgilere ilişkin olması nedeniyle Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir:
Şirketimiz aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki "Ömerli Arazisi"nin satış ve devrine yönelik olarak görüşmeler bulunmakta olup mevcut durumda satış ve devre ilişkin akdedilmiş kesin ve bağlayıcı nitelikte bir sözleşme bulunmamaktadır. Sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek görüşmeler ve yapılacak değerlendirmelere göre kamuya açıklanması gereken hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği' ("Tebliğ") hükümleri kapsamında ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054085
BIST
16:222.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 47,31
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:2217,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0782
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2218,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1615
|Açılış
|: 18,5800
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|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:221.033,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.033,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BARMA
|43,56
|7.381.765
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.791.152
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.778
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.978.824
|% 9,81
|
|TIRE
|19,89
|227.206.670
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,00
|14.932.036
|% -9,62
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,08
|59.936.454
|% -8,03
|
|THYAO
|61,60
|5.482.113.357
|% 2,41
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|SASA
|53,50
|1.948.703.276
|% 1,33
|
|SISE
|24,40
|1.633.706.990
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.563.497.925
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,22
|1.500.234.134
|% 2,98
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,22
|973.372.737
|% 0,72
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9291
|17,9424
|% 0,41
|
|Euro
|18,5596
|18,5742
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8589
|21,9686
|% 0,43
|
|Frank
|19,0302
|19,1449
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7599
|4,7838
|% 0,43
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.018
|3,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,04
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:19
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16:33IZMDC
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 230, 071 adet işlem
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 25 artarak (% 1.57 ) 2, 543
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16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, IZMDC, MEGAP, BARMA, ASUZU, DMSAS, KIMMR
-
16:32
BIMAS, GARAN, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
KOZAL, DESA, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında