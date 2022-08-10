***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 18.07.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı toplantısında, özetleŞirketimizin aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki "Ömerli Arazisi"nin satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") 6 ncı maddesi ile ‘Özel Durumlar Rehberi'nin ("Rehber") konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.Konuyla ilgili olarak bazı basın-yayın organlarında mezkûr arazinin satış ve devrine ilişkin haberlere yer verildiği görülmüş olup söz konusu haber veya söylentilerin, yukarıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararıyla ertelenen bilgilere ilişkin olması nedeniyle Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir:Şirketimiz aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki "Ömerli Arazisi"nin satış ve devrine yönelik olarak görüşmeler bulunmakta olup mevcut durumda satış ve devre ilişkin akdedilmiş kesin ve bağlayıcı nitelikte bir sözleşme bulunmamaktadır. Sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek görüşmeler ve yapılacak değerlendirmelere göre kamuya açıklanması gereken hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği' ("Tebliğ") hükümleri kapsamında ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054085BIST