***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 05.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında, özetle - Şirketimizin önceki özel durum açıklamalarına konu "önemli nitelikte işlem" mahiyetindeki maddi duran varlık satımının, Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde icra edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 4 üncü gündem maddesi olarak görüşüldüğü ve Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylandığı - Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin söz konusu paylarını, Şirketimize satmak suretiyle ortaklıktan ayrılma haklarını 06.10.2022-19.10.2022 tarih aralığında kullanabilecekleri hususlarına yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Şirketimiz pay sahiplerinden ayrılma hakkının kullanımına ilişkin Şirketimizce belirlenen Aracı Kurum'a, ayrılma hakkının kullanılabileceği 06.10.2022-19.10.2022 tarih aralığında ulaşan herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072942BIST