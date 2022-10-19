***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
19.10.2022 18:01
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 05.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında, özetle - Şirketimizin önceki özel durum açıklamalarına konu "önemli nitelikte işlem" mahiyetindeki maddi duran varlık satımının, Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde icra edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 4 üncü gündem maddesi olarak görüşüldüğü ve Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylandığı - Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin söz konusu paylarını, Şirketimize satmak suretiyle ortaklıktan ayrılma haklarını 06.10.2022-19.10.2022 tarih aralığında kullanabilecekleri hususlarına yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Şirketimiz pay sahiplerinden ayrılma hakkının kullanımına ilişkin Şirketimizce belirlenen Aracı Kurum'a, ayrılma hakkının kullanılabileceği 06.10.2022-19.10.2022 tarih aralığında ulaşan herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072942
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
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3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7350
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1994
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,1294
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,4509
En Düşük
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|| -13,44
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,5906
|% 0,03
|
|Euro
|18,1706
|18,1941
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,7947
|20,8990
|% -0,89
|
|Frank
|18,4283
|18,5393
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-22,44
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.631
|6.722
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|1,00
|
Seans Raporu
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