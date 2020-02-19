***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Dokümanları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741218 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıŞirketin Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is?lem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketin Bağış ve Yardım politikası Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.milpa.com.tr?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirketin Bağış ve Yardım politikası Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.milpa.com.tr?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıŞirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantıları başlıklı 22'nci maddesinde düzenlenmektedir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi18 Mart 2019 tarihinde yapılan ve 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda toplantı nisabı %83,09 olurken, Şirket sermayesini temsil eden208.000.000 adet paydan, 172.828.417,438 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 83,091.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741199Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı18/03/2019 0 % 83,09 % 0 % 83,09 www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Dokümanları/2018 Olağan Genel Kurul/Toplantı Tutanağı 18 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangibir soru yönetilmemiştir. Madde 18 60 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun / "Finansal Durum" bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Ücret Politikası" bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMurat Doğu (Yönetim Kurulu Başkanı) Tahir Ersoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Murahhas Üye ve Genel Müdür)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıHakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi ile 6 toplantı organize edilmiş Riskin Erken Saptanması komitesinde konular değerlendirilmiştir.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirketin Faaliyet Raporu'nun /Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulu?nun Bu Konudaki Görüşü bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıMurat Doğuİcra başkanı / genel müdürün adıTahir Ersoy (Genel Müdür)Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıŞirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/5 dır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMurat Doğu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/03/2019 - - - Evet (Yes)Tahir Ersoy İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2014 - - - Evet (Yes)Ebru Gül İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2017 - - - Evet (Yes)Metin Tanju Erkoç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/07/2016 Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Gündüz Kösemen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıGenel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinfo@milpa.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır. Şirket'in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde yer alan insan kaynakları politikasına uyulmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır. Şirket'in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde yer alan insan kaynakları politikasına uyulmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.milpa.com.tr /"Kurumsal Yönetim"/"Etik İlke ve Davranış Kuralları" bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket'in hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" bölümünde yer alan "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"na uyulmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) / "Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim" bölümlerinde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Ortaklık Yapısı" bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte henüz değildir.)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan Şirket'in maliki olduğu Ömerli Arazisi imar planı değişmiş olup, söz konusu imar planına yasal süresi içinde itiraz edilmiştir. Şirket'in Finansal Raporu/Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Dipnotunda yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları" bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Personel ve İşçi Hareketleri,Toplu Sözleşme Uygulamaları,Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler" bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuHayırKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18'inci maddesi gereğince, bilgi ve belgeler toplantıdan7 gün önce sunulmuştur /sunulmaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun / "Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 20'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye www.milpa.com.tr./Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 20 bölümünden ulaşılabilmektedir.)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Metin Tanju Erkoç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gündüz Kösemen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin Tanju Erkoç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gündüz Kösemen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan Çiçek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gündüz Kösemen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Metin Tanju Erkoç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Toksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820211BIST