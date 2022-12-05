***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









urum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 05.12.2022 tarih ve 13064 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084375BIST