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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.01.2024 16:03
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareke


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23303 sayılı yazısına istinaden  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242487


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MMCAS 10,45 2.339.847 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.620.098 % 10,00  
PKART 49,72 31.514.621 % 10,00  
VANGD 19,80 44.970.598 % 10,00  
ULAS 23,10 17.481.271 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2341 30,2405 % 0,22  
Euro 32,9758 32,9937 % 0,56  
Sterlin 38,4331 38,6259 % 0,66  
Frank 34,8986 35,1088 % 1,06  
Riyal 8,0381 8,0784 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,72 22,75 % 0,66  
Platin 907,88 909,60 % 0,66  
Paladyum 963,89 970,00 % 0,66  
Brent Pet. 80,18 80,18 % 0,66  
Altın Ons 2.016,58 2.016,94 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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