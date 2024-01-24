***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.01.2024 16:03
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23303 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242487
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0673
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0533,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1934
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.959,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,22
|Açılış
|: 1.961,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2341
|30,2405
|% 0,22
|
|Euro
|32,9758
|32,9937
|% 0,56
|
|Sterlin
|38,4331
|38,6259
|% 0,66
|
|Frank
|34,8986
|35,1088
|% 1,06
|
|Riyal
|8,0381
|8,0784
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|907,88
|909,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,89
|970,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,18
|80,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,58
|2.016,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem