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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2017-03.01.2018-18.05.2018-25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'i de kapsayan "NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın, söz konusu Nazım İmar Planı'nda öngörülen lejant ve  fonksiyonların hukuka, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırılıklar içermesi ve ayrıca mülkiyet hakkını ihlal edici nitelikte olması gerekçeleriyle iptali amacıyla 17.05.2018  tarihinde açılan davada, Mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere talebimizi haklı bularak, 1154 sayılı Parsel'e ilişkin Nazım İmar Planı'nın iptaline karar vermiş ve bu husus daha önce kamuya açıklanmıştı.
Tarafımıza 17.11.2020 tarihinde (bugün) tebliğ edilen İstinaf Dairesi Kararı'na göre Davalı  tarafın istinaf talebini değerlendiren mahkeme, istinaf talebini kabul ederek T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın kaldırılmasına ve davanın Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar vermiştir. Söz konusu kararın Danıştay nezdinde temyiz edilmesi dahil her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır. Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888879


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Yarım 1.504 1.544 3,47  
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