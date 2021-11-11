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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 18:22
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2017-03.01.2018-18.05.2018-25.02.2020-17.11.2020-04.01.2021-26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce kamuya açıkladığımız üzere, Şirket'imiz finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel ile ilgili olarak, "Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri "Uygulama İmar Planı"' ve 1/100.000 ölçekli imar planı da dahil olmak üzere, ilgili tüm plan notlarına ilişkin olarak Şirket'imiz tarafından 26.05.2021 tarihinde açılan dava hali hazırda devam etmektedir. Dava'da "keşif kararı" verilmiştir.
Bununla birlikte, bahsi geçen Parsel'i de kapsayan ve "NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak Şirket'imiz tarafından 17.05.2018 tarihinde açılan davada Şirket'imizin temyiz talebinin Danıştay tarafından rededildiği ve İstinaf Dairesi Kararı'nın onanmasına karar verildiği 11.11.2021 tarihinde (bugün ) öğrenilmiştir.
 
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, ilgili mevzuata uygun olarak, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977127


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