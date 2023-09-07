***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 17:11
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihinde,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Tahir Ersoy'un istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 07.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192710
BIST
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17:428.331
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 148,96
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.332
17:4226,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4228,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:421.657,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.201.097
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.039.262
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.233.587
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.725.621
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,14
|8.967.358.066
|% 3,62
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ASELS
|42,16
|5.757.061.250
|% 2,38
|
|THYAO
|244,10
|5.051.617.936
|% -0,37
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|PETKM
|21,16
|4.817.034.709
|% 3,62
|
|YKBNK
|17,11
|3.858.722.530
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,86
|1.037.855.960
|% 0,62
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8353
|26,8394
|% 0,09
|
|Euro
|28,7523
|28,7709
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,3288
|33,4959
|% -0,30
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1316
|7,1674
|% 0,07
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,88
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.511
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 07 artarak (% 1.16 ) 7, 257
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSGY, KLRHO, SNPAM, FORTE, OYAKC, SKBNK, AKCNS, UMPAS, UFUK, KSTUR