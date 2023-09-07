***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihinde,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Tahir Ersoy'un istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 07.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192710BIST