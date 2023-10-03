***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü olarak hareket eden Çağakan Yiğit Küçük'ün 29.09.2023 tarihinde istifa ettiği görülerek şirketimiz genel müdürü olarak 02.10.2023 tarihinden itibaren Sıtkıcan Özköslü'nün ve mali işler direktörü olarak 02.10.2023 tarihinden itibaren Vural Lokmacı'nın atanmasına yönetim kurulumuz tarafından 02.10.2023 tarihinde karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198983BIST