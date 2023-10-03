***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 16:45
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Genel Müdürü olarak hareket eden Çağakan Yiğit Küçük'ün 29.09.2023 tarihinde istifa ettiği görülerek şirketimiz genel müdürü olarak 02.10.2023 tarihinden itibaren Sıtkıcan Özköslü'nün ve mali işler direktörü olarak 02.10.2023 tarihinden itibaren Vural Lokmacı'nın atanmasına yönetim kurulumuz tarafından 02.10.2023 tarihinde karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198983
BIST
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18:058.514
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|BFREN
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|21.351.744
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|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
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|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
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|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
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|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
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|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
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|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,4974
|27,5133
|% 0,23
|
|Euro
|28,7829
|28,9074
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,1499
|33,3162
|% 0,23
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|Frank
|29,7593
|29,9386
|% -0,02
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|Riyal
|7,3130
|7,3496
|% 0,24
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,68
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|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
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|Tam
|10.840
|10.971
|31,00
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|Yarım
|5.437
|5.502
|10,00
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|Çeyrek
|2.710
|2.751
|5,00
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|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,12
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|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|0,19
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|B. Petrol
|91,22
|91,22
|0,51
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